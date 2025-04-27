Туркменистан принял участие в 82-й сессии Комитета ООН против пыток

Делегация Туркменистана приняла участие в 82-й сессии Комитета ООН против пыток, проходившей в Женеве 23-24 апреля.

Участие в сессии стало важным шагом на пути развития конструктивного диалога между Туркменистаном и международными правозащитными механизмами, сообщает МИД Туркменистана.

В своем выступлении делегация Туркменистана представила информацию о предпринимаемых усилиях страны в сфере предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Были озвучены ключевые достижения в рамках национального законодательства, судебной практики, а также инициативы, направленные на повышение правовой грамотности сотрудников правоохранительных органов и расширение доступа к правосудию.

Члены Комитета высоко оценили открытость туркменской делегации к диалогу и взаимодействию, а также выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.