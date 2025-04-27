Токаев: «Мы искренне уважаем братский туркменский народ»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о важности укрепления дружественных отношений с соседними государствами на 34-й сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По информации посольства Казахстана в Туркменистане, в своем выступлении Токаев подчеркнул, что добрососедство является древней традицией казахского народа, отраженной в пословице «Көрші ақысы – тәңір ақысы» («Принимая соседа, возвращаешь долг Богу»). По его словам, эта традиция продолжается и сегодня, когда соседи, независимо от их национальности, вероисповедания и языка, живут общими заботами.

Президент отметил особые отношения с соседними странами: Россию назвал основным стратегическим партнером и надежным союзником, подчеркнул глубокие корни сотрудничества с Китаем, назвал кыргызов «кровными братьями», узбеков — «родными братьями», а туркмен — «родственным народом».

«Мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами. Между нами нет нерешенных вопросов», — заявил Токаев, отметив успешную демаркацию границы с Россией и недавнее историческое соглашение между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном по пограничному вопросу.

В завершение выступления глава Казахстана подчеркнул, что в нынешнее неспокойное время единство и согласие приобретают особую ценность, а мир и стабильность являются результатом сплоченности и общих усилий. Стоит отметить, данное мероприятие посетил глава казахстанско-туркменского общества.

Напомним, 21-22 апреля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казахстан с неформальным визитом, в ходе которого провел встречу с Президентом Касымом-Жомартом Токаевым.