Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Монголии

В Доме Правительства Монголии в Улан-Баторе состоялась церемония вручения верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Монголии (с резиденцией в Пекине) П. Дурдыева Президенту Монголии Ухнагийну Хурэлсуху, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе церемонии посол передал приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова главе монгольского государства и всему народу страны. Президент Монголии выразил благодарность за теплые пожелания.

После официальной части состоялась краткая беседа посла П. Дурдыева с Министром иностранных дел Батцэцэг Батмунхийн, которая поздравила дипломата с вручением верительных грамот и пожелала успехов в его работе.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по различным направлениям двустороннего и многостороннего сотрудничества между Туркменистаном и Монголией.