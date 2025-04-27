Министр культуры Туркменистана провел встречи на форуме в Эрзуруме

Министр культуры Туркменистана Атагельды Шамырадов провел ряд двусторонних встреч на полях 6-го совещания министров туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Эрзуруме, Турция.

В рамках мероприятий ECOTourism Capital 2025 туркменский министр встретился с Генеральным секретарем ОЭС Асадом Маджидом Ханом. На своей странице в Twitter генсек ОЭС отметил:

«Удостоился чести встретиться с министром культуры Туркменистана Его Превосходительством Атагельды Шамырадовым в Эрзуруме, ECOTourismCapital2025. Отметил замечательные успехи Туркменистана в развитии туристического сектора. Также обсудил пути расширения регионального сотрудничества в сфере туризма».

Кроме того, состоялась встреча Шамырадова с министром культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Сейедом Резой Салехи Амири. По информации ISNA, иранский министр подчеркнул серьезное намерение Тегерана институционализировать новый этап культурных, туристических и цивилизационных отношений с Ашхабадом и представил стратегическую дорожную карту по укреплению региональной культурной синергии.

Салехи Амири отметил глубокую историческую общность между народами Ирана и Туркменистана, заявив:

«Культурная дипломатия, как один из наиболее эффективных инструментов сближения цивилизаций, может укрепить основу для устойчивого взаимодействия между двумя соседними странами».

Иранский министр предложил разработать совместный документ о культурном сотрудничестве по трем ключевым направлениям: научно-исследовательское сотрудничество в области культурного наследия, развитие взаимодействия в сфере туризма посредством выставок в городах обеих стран, а также сотрудничество в области ремесел.

Среди других предложений Салехи Амири — провозглашение совместного дня культуры, создание общих образовательных и исследовательских платформ и разработка стратегического документа по двустороннему культурному сотрудничеству.