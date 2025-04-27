Журнал туркменского вуза получил международный номер ISSN

Научно-методический электронный журнал «Вопросы филологии» Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади получил международный стандартный серийный номер (ISSN 3079-9449). Это позволяет официально идентифицировать издание в международной системе периодических публикаций как в бумажной, так и в электронной форме.

Журнал издается ежеквартально на туркменском, английском и русском языках и был создан в рамках реализации задач, определённых в Программе социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2028 годы и Программе перевода научной сферы Туркменистана на цифровую систему в 2020–2025 годах.