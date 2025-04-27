Дипломаты Туркменистана возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Сотрудники Посольства Туркменистана в Москве приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, которое состоялось 25 апреля в Александровском саду. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организовано МИД РФ.

Туркменский народ внёс достойный вклад в Великую Победу. В суровые военные годы тысячи отважных туркменистанцев вместе с представителями других братских народов, не щадя себя, сражались на фронтах, проявляя беспримерное мужество и героизм.

Бесстрашные туркменские воины были награждены боевыми орденами и медалями за мужество и отвагу, проявленные на полях сражений одной из самых беспощадных войн в истории человечества. Свыше ста воинов-туркменистанцев были удостоены высокого звания Героя. Слава о доблестных и отважных предках, отстоявших свободу и независимость Родины, золотыми буквами вписана в историческую летопись народа, имена национальных героев увековечены в памятных изданиях «Hatyra» и «Şöhrat», отмечает источник.