В Ашхабаде прошел семинар по медиаграмотности для представителей общественных организаций

С 22 по 24 апреля в Ашхабаде прошел трёхдневный интерактивный семинар, направленный на повышение медиаграмотности и развитие навыков стратегической коммуникации среди общественных организаций.

Обучение было организовано Представительством Европейского Союза в Туркменистане и Программой БОМКА-10.

Как сообщается на сайте БОМКА-10, в мероприятии приняли участие представители общественных организаций Ашхабада и приграничных регионов Туркменистана.

Семинар вели приглашенные эксперты в области коммуникации и информационной безопасности: Ирина Чистякова, Айгуль Болотова и Артём Тарасов.

В течение трёх дней участники изучали широкий спектр тем, включая типы информации, информационную гигиену, возможности и риски социальных сетей, методы проверки фактов, инструменты обнаружения фальшивых новостей и стратегии создания ответственного контента.

Особое внимание было уделено навигации в современном цифровом ландшафте и формированию критического отношения к онлайн-контенту.

Интерактивный формат семинара сочетал индивидуальные и групповые упражнения.

Данный семинар основывался на предыдущих инициативах по наращиванию потенциала, реализованных в рамках программы БОМКА, укрепляя навыки участников по эффективной коммуникации.