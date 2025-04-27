В Ашхабаде подвели итоги II Международной математической олимпиады среди школьников

В столице Туркменистана состоялась торжественная церемония закрытия II Международной математической олимпиады среди школьников, в которой приняли участие делегации из 15 стран мира.

В торжестве, которое проходило в Ашхабадской специализированной общеобразовательной школе №131, приняли участие министр образования Туркменистана и представители министерства, председатель жюри олимпиады, члены зарубежных делегаций, иностранные и туркменские школьники, представители средств массовой информации.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в выступлениях подчеркивалась важная роль проведенной олимпиады в укреплении мира, дружественных и братских отношений между народами, активизации международного научного и образовательного сотрудничества.

Волнующим моментом церемонии стало награждение победителей и призеров олимпиады.

По итогам олимпиады высокий результат показали школьники из Вьетнама, которые завоевали 6 золотых медалей. На счету туркменских учащихся 5 золотых медалей. По 4 золота получили юные математики из Китая и Узбекистана.

По общему количеству медалей на первое место вышли школьники из Туркменистана, завоевавшие 31 медаль, в том числе 5 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых.

Второе место с 17 медалями заняли учащиеся из Узбекистана.

На третьей строчке лидеров олимпиады разместились участники из Китая и Таджикистана, в активе которых по 10 медалей.

В общей сложности, в категориях А и В олимпиады школьники из стран-участниц завоевали 101 медаль разных достоинств.

В состав судейской коллегии вошли учителя средних школ Туркменистана и зарубежья.

В торжественной обстановке талантливых знатоков математики наградили заслуженными медалями, им также были вручены благодарственные письма и ценные подарки от имени Президента Туркменистана.

Неповторимый колорит церемонии придали музыкальные выступления студентов высших учебных заведений страны.