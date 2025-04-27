В Ашхабаде открылась выставка картин и скульптур в честь 80-летия Победы
В Музее изобразительных искусств Туркменистана прошло торжественное открытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В церемонии приняли участие посол России в Туркменистане Иван Волынкин, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, представители дипломатического корпуса и общественных кругов, искусствоведы, а также журналисты.
В своем выступлении руководитель российской дипмиссии выразил уверенность, что эта экспозиция станет связующим мостом между прошлым и настоящим, поводом задуматься, каким мы хотим видеть наше будущее.
Кроме того, он добавил, что по случаю праздника Великой Победы в Ашхабаде пройдут концерты и кинопоказы, будет отрыта «Аллея памяти», состоится шествие Бессмертного полка.
Всего экспозиция включает в себя 44 картины и 14 скульптур. В Музее изобразительных искусств Туркменистана выставка будет работать до 12 мая, сообщила пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.