В Ашхабаде открылась выставка картин и скульптур в честь 80-летия Победы

В Музее изобразительных искусств Туркменистана прошло торжественное открытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие посол России в Туркменистане Иван Волынкин, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, представители дипломатического корпуса и общественных кругов, искусствоведы, а также журналисты.

В своем выступлении руководитель российской дипмиссии выразил уверенность, что эта экспозиция станет связующим мостом между прошлым и настоящим, поводом задуматься, каким мы хотим видеть наше будущее.

Кроме того, он добавил, что по случаю праздника Великой Победы в Ашхабаде пройдут концерты и кинопоказы, будет отрыта «Аллея памяти», состоится шествие Бессмертного полка.

Всего экспозиция включает в себя 44 картины и 14 скульптур. В Музее изобразительных искусств Туркменистана выставка будет работать до 12 мая, сообщила пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.