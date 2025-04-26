20 художников Туркменистана приняли участие в уникальной творческой акции в Лебапе

20 художников со всех регионов Туркменистана собрались в Лебапе для участия в уникальной творческой акции, посвященной книге Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в течение недели они создавали картины на пленэре: в древней крепости «Дарган», расположенной в Дарганатинском этрапе, караван-сарае «Даяхатын» и на берегах реки Амударья.

В заключительный день акции в Историко-краеведческом музее Лебапского велаята состоялся симпозиум, в рамках которого была организована выставка из 130 написанных художественных полотен под названием «Hakyda göwheri».

В церемонии открытия выставки приняли участие деятели искусств со всей страны, а также руководители велаятских учреждений культуры, учащиеся специализированной художественной школы, преподаватели и ученики детской художественной школы города Туркменабата.

Перед собравшимися выступили народные художники Туркменистана Овезмаммед Овезмаммедов, Ишангулы Ишангулыев, заслуженный деятель искусств Туркменистана Мырат Балтаев и другие.

Спикеры подчеркнули значимость содержания книги Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri» для творческой интеллигенции.

Данная творческая акция была организована Управлением культуры Лебапского велаята совместно с отделением Союза художников Туркменистана.