Участники Международной математической олимпиады посетили достопримечательности Ашхабада

Для зарубежных участников II Международной математической олимпиады для школьников, проходящей в эти дни в Ашхабаде, была организована специальная культурная программа.

Так, 24 апреля во второй половине дня они посетили Национальный музей живой природы, расположенный у подножия Копетдага. Этот музей под открытым небом оставил у гостей приятные впечатления, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Также участники олимпиады посетили торгово-развлекательные центры «Аркач» и «Ашхабад», которые являются одними из популярных мест туркменской столицы.

Гостей ждут еще много интересных экскурсий, отмечает источник.