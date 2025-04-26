Туркменистан предложил признать свой таможенный центр региональным в ВТО

В Брюсселе состоялась встреча посла Туркменистана Сапара Пальванова с Генеральным директором Главного управления по таможенным и акцизным вопросам Бельгии Кристианом Вандерваереном. Стороны провели конструктивный диалог, обсудив перспективы двустороннего сотрудничества в таможенной сфере, сообщило Turkmenportal пресс-служба туркменского диппредставительства.

Ключевым моментом переговоров стала инициатива Туркменистана о признании национального Учебного центра Государственной таможенной службы Региональным учебным центром Всемирной таможенной организации. Бельгийская сторона поддержала эту идею и выразила готовность содействовать её продвижению на международном уровне.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам обмена опытом, цифровизации таможенных процедур и профессиональной подготовки специалистов. Туркменская сторона проявила интерес к современным подходам, применяемым в порту Антверпен – одном из крупнейших логистических хабов Европы. Посол отметил, что передовые модели управления, электронного декларирования и контроля могут быть полезны для развития Туркменбашинского международного морского порта.

По итогам переговоров представители обеих стран договорились развивать прямые контакты между профильными ведомствами и поддерживать совместные инициативы в сфере таможенного администрирования, что будет способствовать укреплению торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Бельгией.