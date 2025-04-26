Рассказываем, какие культурные мероприятия запланированы в Туркменистане в мае

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил программу основных культурных мероприятий на май 2025 года. Решение было принято на заседании Кабинета Министров страны, передает TDH.

С докладом о планируемых мероприятиях выступила заместитель председателя Кабинета Министров Бахар Сейидова. По ее словам, в течение мая в стране пройдут конференции, творческие встречи, конкурсы, выставки и песенно-музыкальные торжества, посвященные «Международному году мира и доверия», 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Дню Победы, Дню Конституции и Государственного флага, Дню города Ашхабад и Празднику туркменского ковра.

Особое место в культурной программе займут международные мероприятия, включая Дни культуры Государства Ливия в Туркменистане (1-3 мая), международный фестиваль «Мелодия мира», а также совместные выступления французских, итальянских и туркменских деятелей искусств во Дворце мукамов Государственного культурного центра.

Глава государства подчеркнул важность качественной подготовки к предстоящим торжествам и поручил обеспечить их широкое освещение в средствах массовой информации.