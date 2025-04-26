Посол Туркменистана в Москве принял участие во встрече под эгидой «Россия — Исламский мир»

Посол Туркменистана в Российской Федерации Э.М.Айдогдыев принял участие во встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

Встреча проходила в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ под руководством председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Москве.

В качестве почетных гостей присутствовали заместитель Председателя Правительства РФ М.Ш.Хуснуллин, министр иностранных дел РФ С.В.Лавров.

Главной темой мероприятия стало информирование участников встречи об итогах деятельности Группы в 2024 году и планах работы на 2025 год.

Были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему ХVI Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».

На встрече было подчеркнуто, что Россия рассматривает сотрудничество со странами-членами ОИС как одно из важнейших направлений своей внешней политики, отмечает источник.