Делегация Туркменистана участвует в Глобальном горном диалоге в Бишкеке

Делегация Туркменистана во главе с министром охраны окружающей среды Ч.Бабаниязовым принимает участие в международной конференции «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития: на пути к Саммиту Бишкек+25», которая проходит в Бишкеке 24–25 апреля.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе выступления Ч.Бабаниязов подчеркнул важность международного сотрудничества для сохранения горных экосистем, охраны биологического разнообразия и адаптации к изменяющимся климатическим условиям. Отмечено, что в Туркменистане под руководством Президента страны ведётся активная работа по расширению сети особо охраняемых природных территорий, включая инициативу по созданию новых резерватов в горных массивах Улы и Кичи Балкан.

Особое внимание было уделено вопросам трансграничного водного сотрудничества, а также совместной работе с Республикой Узбекистан по подготовке транснационального досье для внесения Койтендагского экосистемного комплекса в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

На полях форума Ч.Бабаниязов провел переговоры с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана М.Машиевым, отмечает источник.