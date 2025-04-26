В Туркменистане утвердили порядок разработки норм в области промышленной безопасности

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, утверждающее порядок разработки и утверждения норм и правил в области промышленной безопасности. Документ был принят в ходе заседания Кабинета Министров страны, сообщает TDH.

С докладом о подготовке проекта выступил заместитель председателя Кабинета Министров Ходжамырат Гелдимырадов. По его словам, документ подготовлен Главной государственной службой Türkmenstandartlary совместно с профильными министерствами, отраслевыми ведомствами и администрациями регионов в соответствии со статьей 4 Закона Туркменистана «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Глава государства подчеркнул важность соблюдения правил промышленной безопасности для развития и модернизации экономики страны. Он отметил, что утвержденный документ направлен на обеспечение безопасного использования опасных производственных объектов, выполнения требований промышленной безопасности и организацию производственного контроля.