В Манаме состоялась церемония вручения верительных грамот Посла Туркменистана

В Королевском дворце города Манама состоялась церемония вручения верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бахрейн О. Чарыева Королю Бахрейна Хамаду бин Иса Аль Халифа. Туркменский дипломат будет осуществлять свою деятельность с резиденцией в Эр-Рияде, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе церемонии посол О. Чарыев передал теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В свою очередь, Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа направил ответные приветствия руководству Туркменистана и выразил наилучшие пожелания туркменскому народу.

Во время состоявшейся беседы обе стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений между Туркменистаном и Королевством Бахрейн по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.