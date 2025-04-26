В Куняургенче построят современный торговый комплекс

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил строительство современного базара в городе Куняургенч Дашогузского велаята. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Кабинета Министров, передает TDH.

С докладом о деятельности по дальнейшему совершенствованию отечественной торговой сферы выступил заместитель председателя Кабинета Министров Нокер Атагулыев. По его словам, на территории нового базара будут размещены магазины, складские помещения, овощной рынок и рынок промышленных товаров народного потребления на 700 мест каждый, а также площадка для продажи автомобилей на 150 мест и парковка на 200 мест.

Глава государства отметил, что в Туркменистане ведётся целенаправленная работа по совершенствованию торгового комплекса страны и обеспечению высокого уровня обслуживания населения. Он подчеркнул важность возведения современных объектов торгового и сервисного назначения в различных регионах страны.

Одобрив представленное предложение, Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру обеспечить реализацию проекта строительства нового рыночного комплекса в Куняургенче.