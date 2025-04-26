В Ашхабаде готовятся к празднованию Национального дня туркменского скакуна

В столице Туркменистана ведутся масштабные работы по благоустройству в рамках подготовки к Национальному празднику туркменского скакуна, который будет отмечаться 27 апреля. Об этом было доложено на заседании правительства, передает TDH.

Заместитель председателя Кабинета Министров Баймурат Аннамаммедов сообщил, что в целях проведения торжеств на высоком уровне осуществляется благоустройство социально-культурных объектов, скверов и зеленых зон, а также высадка различных видов декоративных цветов по всему городу.

Глава государства поручил вице-премьеру держать под личным контролем работы по оформлению столицы и обеспечить высокий уровень проведения праздничных мероприятий.

В ходе заседания Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул особое значение этого праздника, отметив, что ахалтекинские кони являются национальным достоянием и богатством туркменского народа. Глава государства также поздравил соотечественников с приближающимся Национальным праздником туркменского скакуна.