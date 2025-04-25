Туркменистан представил достижения в цифровой сфере на инвестиционном форуме TEIF 2025

Министр связи Туркменистана выступил на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025), представив ключевые достижения страны в сфере цифровой трансформации и обозначив приоритетные направления для иностранных инвестиций. Глава ведомства подчеркнул открытость Туркменистана для взаимовыгодного сотрудничества в развитии телекоммуникаций и цифровой экономики.

В своем докладе министр отметил значительный прогресс Туркменистана в области цифровизации, достигнутый в рамках Национальной программы «Цифровая экономика на 2021–2025 годы». Среди важнейших достижений было названо создание первого в Центральной Азии умного города Аркадаг, 100-процентное покрытие населенных пунктов высокоскоростным интернетом и установка восьми межгосударственных оптико-волоконных направлений передачи информации.

Особое внимание было уделено началу строительства в сентябре 2024 года оптико-волоконной линии связи Серхетабат (Туркменистан) — Герат (Афганистан), которая укрепит роль Туркменистана как ключевого транзитного хаба в Евразии, создавая возможность для прокладки оптико-волоконных линий через территорию Афганистана, Пакистана до Индии.

Агентство «Туркменарагатнашык», выступающее уполномоченным органом по развитию цифровой экономики в стране, обозначило конкретные направления для потенциального сотрудничества и инвестиций, включая развитие технологий 5G, участие в космических проектах, взаимодействие в сфере кибербезопасности, создание дата-центров, производство оптоволоконного кабеля и подготовку кадров в области цифровых технологий.

В завершение выступления министр пригласил участников форума на международную выставку и конференцию «Туркментел-2025», которая пройдет 12-14 ноября 2025 года в Ашхабаде.