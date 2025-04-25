Туркменистан предложил Кыргызстану использовать возможности порта Туркменбаши

Туркменистан предложил Кыргызстану создать взаимоприемлемые условия для использования инфраструктуры Международного морского порта Туркменбаши, сказал в ходе переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает TDH.

«Мы видим огромный потенциал в транспортно-логистической сфере нашего региона. Поэтому считаем необходимым более эффективно использовать возможности транспортно-транзитного коридора Центральная Азия – Ближний Восток. В этом контексте маршрут Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан с выходом на морские порты в Персидском заливе и Каспийском море представляет собой стратегически важный шаг. Готовы создать взаимоприемлемые условия для использования инфраструктурных возможностей Международного морского порта Туркменбаши», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Первое заседание Совместной туркмено-кыргызской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики состоится 28-30 апреля текущего года в городе Бишкек.