Туркменистан направит делегацию на конференцию по горной тематике в Бишкеке

Туркменистан направит компетентную делегацию для участия в международной конференции «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития», которая состоится 24-25 апреля в Бишкеке. Об этом сообщил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает TDH.

«Мы и впредь будем поддерживать ваши усилия по продвижению международно значимых предложений касательно горной тематики», – отметил Национальный Лидер туркменского народа.

По его словам, конференция станет важным этапом в подготовке ко Второму глобальному бишкекскому горному саммиту «Бишкек+25», запланированному на 2027 год.