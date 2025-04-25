С 15 мая стартуют регулярные автобусные рейсы между Ашхабадом и «Авазой»

С 15 мая 2025 года между Ашхабадом и Национальной туристической зоной «Аваза» начнут курсировать регулярные междугородние автобусы, сообщается на сайте auh.com.tm.

Маршрут будет организован АООТ «Awtomobil ulag hyzmaty» — совместным предприятием агентства «Türkmenawtoulaglary» при Агентстве транспорта и коммуникаций Туркменистана.

Билеты на рейсы можно будет приобрести за 10 дней до запуска маршрута — через официальный сайт АООТ «Awtomobil ulag hyzmaty» (auh.com.tm), мобильное приложение «Şäherara bilet», а также в кассах Международного автовокзала Ашхабада и в ТЦ «Аваза».

Для получения информации о расписании и бронировании пассажирам рекомендуют обращаться в справочную службу по номерам: (+993 12) 44-35-30/31 и 44-35-20.