Посольство Туркменистана в Грузии провело встречу за круглым столом

Сегодня в аудитории Махтумкули Фраги Сухумского государственного университета состоялся круглый стол на тему: «30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана: сотрудничество во имя мира и доверия».

Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Грузии.

Во встрече за круглым столом приняли участие делегация Туркменистана во главе с председателем Комитета Меджлиса по социальной политике, председателем Туркмено-грузинской межпарламентской группы дружбы А.Сарджаевым, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Туркменистане К.Сабиашвили, представители Парламента Грузии, профессорско-преподавательский состав университета, а также представители местных СМИ.

Участники круглого стола подчеркнули, что постоянный нейтралитет Туркменистана не только отвечает национальным интересам страны, но и является действенным инструментом миротворчества, упрочения безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении, сообщает МИД Туркменистана.