Кыргызстан запустил национальную цифровую валюту

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о введении государственной цифровой валюты. Согласно документу, Национальный банк республики получил эксклюзивное право на эмиссию электронного сома, который теперь признан официальным платежным средством на территории страны, сообщает «Российская Газета».

Электронный сом станет третьей формой национальной валюты Кыргызстана, дополнив наличные и безналичные деньги. Цифровая валюта будет выпускаться в виде токенов с хранением в специализированных цифровых кошельках. Для использования электронного сома создается отдельная платформа под управлением Национального банка КР.

Официальные источники сообщают, что на внедрение новой формы национальной валюты выделено порядка пяти миллионов долларов. В ближайшее время Нацбанк разработает регламент для банковских и других финансовых организаций по работе с цифровым сомом. Планируется, что электронная валюта будет использоваться для различных видов платежей, включая потенциальную возможность выплаты заработной платы.

Ожидается, что внедрение цифрового сома позволит государству сократить затраты на выпуск бумажных купюр.