Дни ливийской культуры в Ашхабаде пройдут 1 и 3 мая

В Ашхабаде 1 и 3 мая будут проходить Дни ливийской культуры. Площадками для культурной акции станут Музей изобразительных искусств Туркменистана и кинотеатр «Ватан».

Как сообщили Turkmenportal в Посольстве Ливии, 1 мая в 16:00 в Музее изобразительных искусств состоится показ традиционной женской одежды, презентация арабской каллиграфии и ливийских сладостей, а также будет демонстрироваться фильм.

3 мая в 19:00 в кинотеатре «Ватан» состоится концерт с участием ливийских и туркменских музыкантов.

Напомним, что в сентябре прошлого года ливийский музыкант-виртуоз Хишам Эрриш покорил ашхабадскую публику своим исполнением.