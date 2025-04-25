Делегаты Ирана о международной математической олимпиаде в Ашхабаде

Как ранее сообщалось, для участия во II математической олимпиаде в Ашхабад приехали одарённые школьники не только со всех уголков Туркменистана, но и других государств.

Зарубежные участники были впечатлены теплым приемом в туркменской столице. Вот что рассказывают представители Исламской Республики Иран.

Али Риза Арасте, представитель Министерства иностранных дел Ирана:

— Для меня приезд в Туркменистан для участия во II Международной математической олимпиаде стал незабываемым событием. Говоря о туркмено-иранских отношениях, следует отметить, что в настоящее время они активно развиваются по всем направлениям на основе равноправия и взаимного уважения. Я представляю Министерство иностранных дел ИРИ по Северному Хорасанскому региону и хочу отметить, что мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям и надеемся на дальнейшее углубление партнёрских отношений.

Мухаммад Раэи, представитель провинции Хорасан Разави:

— Я безмерно рад и горд тем, что нахожусь в Туркменистане. Выражаю сердечную благодарность за эту возможность уважаемому Президенту Туркменистана. Я поражён гостеприимством и доброжелательностью туркменского народа. Проведение II международной математической олимпиады сближает культуры различных народов. Эта Олимпиада, проводимая в «Международный год мира и доверия», ещё больше укрепит духовную и культурную близость между народами.

Источник: сайт Министерства образования Туркменистана