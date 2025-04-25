Гурбангулы Бердымухамедову подарили в Кыргызстане национальную юрту и коня

В ходе визита в Кыргызстан председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в знак особого уважения были преподнесены ценные подарки – национальная кыргызская юрта, традиционные сувениры и конь по кличке Хан.

Церемония вручения подарков состоялась во время посещения кыргызской национальной юрты, куда Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыли после официальных переговоров в Государственной резиденции «Ала-Арча», сообщает TDH

У обоих народов юрта является важной частью многовековой культуры и символизирует домашний очаг, семью и традиционный жизненный уклад.