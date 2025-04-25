Ветеранам и труженикам тыла Ашхабада вручены юбилейные медали к 80-летию Великой Победы

Пяти ветеранам и труженикам тыла Ашхабада вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Награды вручил Советник-посланник посольства РФ в Ашхабаде Петр Щукин от имени президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на Посольство.

Среди награжденных — Михаил Хачатуров, который в 1942 году был призван в ряды Красной Армии, за доблестную службу был удостоен Ордена Отечественной войны II степени и представлен к званию «Героя Советского Союза».

Награда вручена Валентине Жердевой, которая в годы войны служила в артиллерийских войсках, управляла огнем зенитных орудий. За проявленную храбрость удостоена множества наград, в том числе Ордена Великой Отечественной войны I степени.

В числе награжденных тружеников тыла Зинаида Дербилова, которая в военное время проживала в Саратовской области, где трудилась бухгалтером на одном из предприятий тылового обеспечения. Ее отец погиб на фронте в 1941 году, поэтому Дербилова попутно помогала матери воспитывать своих пятерых младших братьев и сестер. Меретбиби Ахундова и Агаджан Бабаев, также получившие медали, самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт столь необходимыми продовольствием и припасами.

Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тыс. жителей Туркменской ССР, из них 130 тыс. были награждены орденами и медалями, 104 были удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении собрали на производство самолетов и танков 243 млн рублей, 7 тыс. 392 кг серебра и золота, на фронт ушли 202 вагона с подарками для воинов Красной армии, было отправлено 2 млн теплых вещей и белья, заготовлено и отгружено 20 тыс. 386 тонн металлолома, отмечает источник.