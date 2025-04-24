Туркменистан приглашает инвесторов для разработки месторождения Галкыныш

На инвестиционном форуме TEIF 2025 в Куала-Лумпуре министр энергетики Туркменистана Максат Бабаев предложил рассмотреть инвестиции в ряд стратегически важных направлений энергетического сектора страны, включая разработку новых этапов крупнейшего газового месторождения Галкыныш.

Выступая перед международными делегатами, Бабаев подчеркнул, что Туркменистан, занимающий четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа, готов играть ключевую роль в глобальном энергетическом переходе.

«Мы стремимся к созданию современной, гибкой и конкурентоспособной энергетической системы, способной эффективно отвечать на вызовы глобального энергоперехода», – заявил министр.

По словам Бабаева, месторождение Галкыныш вместе с близлежащими месторождениями оценивается в более чем 27 триллионов кубометров газа, что делает его одним из крупнейших сухопутных газовых месторождений в мире. Первый этап разработки месторождения с мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год уже освоен, а второй этап позволит увеличить экспорт газа в Китай.

Среди предложенных направлений для инвестиций министр назвал:

Разработку следующих этапов месторождения Галкыныш

Оптимизацию добычи на зрелых месторождениях

Строительство подземного газохранилища мощностью 5 миллиардов кубометров

ЕРС-контракты на крупные промышленные проекты

Бабаев отметил, что в настоящее время Китай является крупнейшим потребителем туркменского газа, с поставками по трем действующим линиям газопровода, превышающими 30 миллиардов кубометров в год. По завершении четвертой линии, объем поставок может достичь 65 миллиардов кубометров.

Министр также подчеркнул важность реализации газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который рассчитан на обеспечение природным газом стран с общей численностью населения 1,75 миллиарда человек. По его словам, 214-километровый участок на территории Туркменистана уже завершен, а строительство 153-километровой афганской части от Тургунди до Герата, получившей символичное название «Arkadagyň ak ýoly» (Белая дорога Аркадага), уже начато. По оценкам экспертов, газопровод создаст в Афганистане около 12 тысяч рабочих мест и будет способствовать решению гуманитарных задач.

В своем выступлении Бабаев подчеркнул экологическую значимость туркменского газа, отметив, что 30 миллиардов кубометров туркменского природного газа, ежегодно поставляемых в Китай, позволяют заменить до 50 миллионов тонн угля, предотвращая выброс более 60 миллионов тонн парниковых газов.