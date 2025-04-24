Студенты Туркменистана привезли из России 7 золотых и 9 серебряных медалей

Студенты высших учебных заведений Туркменистана завоевали 7 золотых и 9 серебряных медалей в личном зачете на XI Международной олимпиаде по математике среди студентов университетов северных стран, организованной 20–22 апреля Российским университетом ИТМО.

Студенты Туркменского государственного университета имени Махтумкули Шабиби Нурджанова, Хаджимухаммет Атаев, Оразгулы Гилиев завоевали золотую медаль в личном зачете. Также командой студенты ТГУ заняли первое место в олимпиаде.

Золотыми медалями также были награждены студентка Международного университета гуманитарных наук и развития Сельби Русланова, студентка Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана Гюльовсер Гылычмаммедова, студенты Государственного энергетического института Туркменистана Мухаммет Аннаев и Мерген Мередов.

Серебряными медалями были награждены студенты: Международного университета гуманитарных наук и развития Рахмет Пенджиев, Керим Тойлыев, Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана Довлетгелди Шакирджанов, Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева Ислам Хайытмухаммедов, Туркменского государственного института экономики и управления Бегенч Сапаров, Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди Гуртгелди Ханов, Мырат Джанмурадов, Туркменского государственного архитектурно-строительного института Батыр Овезмурадов и студент Государственного энергетического института Туркменистана Байрам Тураев.

В командном зачете второе место заняла команда Государственного энергетического института Туркменистана, а третье место – команда Международного университета гуманитарных наук и развития.

В этом престижном конкурсе приняли участие 351 студент из высших учебных заведений Туркменистана, Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Государства Сенегал и Социалистической Республики Вьетнам, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.