Советник Президента Европарламента высоко оценила миротворческие инициативы Туркменистана

Вчера в здании Европейского парламента состоялись переговоры посла Туркменистана в Королевстве Бельгия Сапара Пальванова с дипломатическим советником Президента Европейского парламента Сильвией Косиньска.

Как сообщает МИД Туркменистана, С.Пальванов передал для Председателя Европейского парламента Роберты Метсолы официальное приглашение к участию в Международном форуме мира и доверия, который планируется провести 12 декабря в Ашхабаде.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, обменялись мнениями о современных геополитических процессах и отметили возрастающую значимость мирного диалога и многостороннего взаимодействия в условиях современных вызовов.

Сильвия Косиньска высоко оценила инициативы Туркменистана, направленные на укрепление мира, и выразила заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества.

В завершение стороны выразили готовность продолжать взаимодействие и прилагать совместные усилия для дальнейшего развития плодотворного диалога между Туркменистаном и Европейским союзом, отмечает источник.