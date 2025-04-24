Румынская компания Chimcomplex планирует масштабные инвестиции в экономику Туркменистана

В рамках Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) председатель компании Chimcomplex Стефан Вуза представил амбициозный план инвестиций в химическую промышленность страны.

Согласно озвученным планам, Chimcomplex предлагает создание совместного предприятия с государственным концерном «Туркменхимия» — Туркмено-Румынской Химической Компании (C.T.R.C.). Проект включает строительство четырех крупных производственных комплексов: хлоросодового завода мощностью 100 000 тонн, завода полиолов на 40 000 тонн, предприятия по производству ПВХ с мощностью 140 000 тонн, а также комплекса по выпуску специальных химических веществ.

«Туркменистан представляет собой идеальное место для инвестиций благодаря обширным запасам природного газа и соли, что обеспечивает конкурентоспособные цены на сырье,» — подчеркнул Вуза в своем выступлении.

Особое внимание в проекте уделяется энергетической независимости производств — планируется строительство двух когенерационных установок мощностью 7,5 и 15 МВт для обеспечения предприятий электроэнергией и паром.

Инвестиционную привлекательность Туркменистана, по мнению руководства Chimcomplex, определяют несколько ключевых факторов: благоприятная экономическая политика для иностранных инвесторов, включающая налоговые льготы и упрощенные регуляторные процессы, стратегическое географическое положение страны и развитая инфраструктура.

Важным аспектом является и финансовая поддержка со стороны европейских институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), что значительно снижает финансовые риски для инвесторов.

Эксперты отмечают, что реализация данного проекта будет способствовать диверсификации экономики Туркменистана, снижению зависимости от импорта химической продукции и созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью на основе местного сырья.

Подводя итоги своего выступления, Стефан Вуза призвал и других иностранных инвесторов обратить внимание на перспективы Туркменистана: