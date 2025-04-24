Обсуждены вопросы туркмено-грузинского межпарламентского сотрудничества

23 апреля текущего года состоялась встреча Председателя Парламента Грузии господина Ш. Папуашвили с членами делегации Меджлиса Туркменистана.

Стороны с удовлетворением отметили активный рост двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-энергетической, культурно-гуманитарной сферах. Было особо подчеркнуто, что официальный визит Премьер-министра Грузии И. Кобахидзе в Туркменистан в марте этого года будет способствовать расширению и укреплению туркмено-грузинских отношений, а подписанные в ходе визита документы придадут двустороннему партнёрству новые стимулы.

Отмечая активное сотрудничество в рамках международных структур, прежде всего ООН, стороны отметили важность принятия Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана резолюций «2025 год –Международный год мира и доверия» и «Постоянный Нейтралитет Туркменистана», а также инициатив, выдвигаемых Туркменистаном во имя обеспечения всеобщего мира и безопасности.

В ходе встречи было также отмечено, что одним из ключевых направлений многостороннего взаимодействия между Туркменистаном и Грузией является межпарламентское сотрудничество, ныне выступающее в числе важных инструментов укрепления взаимопонимания и доверия между государствами и народами. Туркменской стороны любезно пригласил Ш. Папуашвили принять участие в международных мероприятиях, приуроченных к Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В завершении стороны выразили уверенность, что нынешняя встреча послужит эффективной платформой для расширения и развития межпарламентского сотрудничества.