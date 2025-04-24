На Международную математическую олимпиаду в Ашхабад съехались школьники из 15 стран

В специализированной средней школе №131 города Ашхабада вчера прошла торжественная церемония открытия II Международной математической олимпиады для школьников.

В олимпиаде принимают участие 231 школьника из Туркменистана, Армении, Болгарии, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Китая, Непала, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Вместе с зарубежными школьниками в Ашхабад также прибыли 52 преподавателя и сопровождающих лица.

Церемония открытия сопровождалась музыкальными выступлениями на туркменском языке и языках стран-участниц, символизируя дружбу и мир между народами.

В рамках открытия была организована выставка школьных творческих проектов и художественных работ.

Для иностранных делегаций подготовлена специальная культурная программа. Во второй половине дня участники олимпиады посетили достопримечательности Ашхабада, включая аллею «Ылхам» и Государственный цирк Туркменистана.

II Международная математическая олимпиада для школьников продлится до 26 апреля.

Ранее мы сообщали, что Ашхабад тепло встретил участников Международной олимпиады по математике среди школьников.