Книга Национального лидера туркменского народа презентована на Совете постпредов СНГ

Вчера в штаб-квартире СНГ в городе Минске в ходе заседания Совета Постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ была презентована книга Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri».

Презентацию провел посол Туркменистана в Республике Беларусь Н.Шакулыев, который отметил, что в новом произведении особое внимание уделено темам патриотизма, святости Родины, а также исторических событий демонстрирующих значимость дружбы, миролюбия и укрепления сотрудничества со странами мира.

Было подчеркнуто, что в книге описываются гуманные традиции туркменского народа, такие как взаимопомощь, гостеприимство, единство, равенство и справедливость.

Особый акцент в книге «Hakyda göwheri» сделан на преемственности многовековых традиций туркменского народа, его вклада в развитие глобального диалога культур, а также на современных достижениях Туркменистана в рамках проводимой политики позитивного Нейтралитета и конструктивного взаимодействия со странами мирового сообщества, сообщает МИД Туркменистана.