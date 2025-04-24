В Туркменистане наградили лучших работников отрасли связи
23 апреля состоялась церемония награждения победителей национального конкурса «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir», организованного Национальным центром профсоюзов Туркменистана, Советом профсоюза работников авиации и связи совместно с агентством «Туркменарагатнашык».
В течение месяца специалисты отрасли связи наряду с работниками других секторов экономики страны принимали активное участие в мероприятиях, проводимых предприятиями агентства «Туркменарагатнашык». По итогам конкурса ряд специалистов агентства были удостоены почетных грамот и ценных подарков за проявленную активность, преданность своей профессии и трудолюбие.
Среди отмеченных званием «Образцовый работник» — Чемен Бозаганова, руководитель первичной профсоюзной организации компании «Туркменпочта»; Мяхрижемал Айтжанова, главный специалист отдела охраны труда и технической безопасности Дашогузской областной электрической компании связи «Дашогузтелеком»; Яранмухаммет Кельджаев, сортировщик 2-го класса отдела распространения печати компании «Туркменпочта».