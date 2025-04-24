23 апреля 2025 года в Парламенте Грузии состоялась первая встреча межпарламентских групп дружбы Туркменистана и Грузии, возглавляемых председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по социальной политике, председателем Туркмено-грузинской межпарламентской группы дружбы господином А.Сарджаевым и председателем Комитета Парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам, председателем Грузино-туркменской межпарламентской группы дружбы господином Д.Матикашвили.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы туркмено-грузинских отношений, подчеркнули важную роль визитов на высшем уровне, а также межпарламентского сотрудничества в углублении и укреплении двусторонних отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Была особо подчеркнута огромная роль визита в Туркменистан парламентской делегации во главе с Председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили, который состоялся в апреле 2024 года, а также создания групп межпарламентской дружбы в развитии более тесного двустороннего сотрудничества и обмена опытом между законодательными органами.

Стороны затронули также вопросы организации рабочих визитов и встреч и подчеркнули активное взаимодействие Туркменистана и Грузии в многостороннем формате, по линии международных организаций, в том числе ООН. Члены грузино-туркменской межпарламентской группы дружбы были приглашены принять участие в международных мероприятиях, приуроченных к Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В завершении встречи стороны выразили уверенность, что туркмено-грузинские отношения, основанные на принципах дружбы и взаимного уважения, будут и впредь успешно развиваться.