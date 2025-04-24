«Ахалавтоулаг» приглашает водителей с правами категорий B, C и D

Производственное объединение «Ахалавтоулаг» объявило о наборе водителей на различные типы транспортных средств. Компания ищет квалифицированных специалистов с действующими водительскими удостоверениями и достаточным опытом работы для управления легковыми такси, городскими автобусами и грузовыми автомобилями.

Согласно информации, размещенной объединением, для работы на такси Toyota Corolla необходимо иметь водительское удостоверение категории «В». Кандидатам на должности водителей городских автобусов Hyundai Aero City и Toyota Coaster требуются права категории «D». Для управления грузовыми автомобилями Камаз 6520, осуществляющими перевозку 20-тонных грузов, соискатели должны обладать водительским удостоверением категории «С».

Все заинтересованные водители могут получить дополнительную информацию и подать заявки по телефонам: +993132 4-09-06, +993132 7-27-84 или +99361736661.