Argus Media, eBay и Messe Frankfurt проведут серию мастер-классов на выставке ITSE 2025 в Туркменистане

Выставка «Международная торговля и услуги» ITSE 2025 анонсировала проведение серии бесплатных мастер-классов от ведущих мировых компаний. Это уникальное событие состоится 1 мая в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана и предоставит участникам ценные знания от экспертов таких гигантов, как Argus Media Limited, eBay и Messe Frankfurt, а также других международных организаций.

В рамках мероприятия специалисты поделятся практическим опытом и инсайтами в ключевых отраслях экономики. Участники смогут получить актуальную информацию от международных профессионалов в таких сферах, как нефтехимия, электронная коммерция, выставочная деятельность, органическая сертификация и стандарты пищевой безопасности. Полученные знания призваны помочь компаниям и специалистам повысить свою конкурентоспособность и соответствовать современным требованиям глобального рынка.

Программа мастер-классов включает в себя следующие темы:

Международная торговля и логистика: химия и удобрения – Андрей Прохоров (Argus Media, Великобритания) представит анализ нефтегазохимической отрасли и рынка удобрений, а также вопросы транспортировки серы и логистики в регионе Центральной Азии и Каспия.

ESG-стандарты – Конгкона Сарма (Sidona Green, Великобритания) раскроет влияние принципов устойчивого развития на успех бизнеса.

Продажи на eBay – Фабиан Штахелин (Швейцария) поделится эффективными стратегиями B2C и B2B продаж на международной онлайн-платформе.

Развитие креативной экономики – Доктор Мартин Смит (Великобритания) обсудит актуальные тенденции и инструменты для стимулирования роста креативного сектора.

Успех на выставках – Юрген Верц (Messe Frankfurt, Германия) расскажет о том, как максимально эффективно использовать участие в международных выставках для достижения бизнес-целей.

Органическая сертификация – Санжар Султанкулов (Кыргызстан) осветит вопросы брендинга и ключевые рыночные тренды в сфере органической продукции.

Сертификация GLOBALG.A.P. – Эдита Страздина (Латвия) представит экспортные стандарты в сельскохозяйственном секторе.

Органический текстиль – Катарина Шаус (Германия) расскажет о потенциале и преимуществах стандарта GOTS.

Инвестиции для стартапов: как это работает – Женя Розинский (США) проведет сессию, посвященную привлечению ангельских инвестиций для начинающих компаний.

К участию в мастер-классах приглашаются специалисты из нефтегазовой отрасли, торговли, производства, сельского хозяйства и других заинтересованных секторов экономики. Независимо от целей – расширение бизнеса, получение международной сертификации или следование глобальным трендам – представленные сессии станут ценным источником знаний и практических рекомендаций.

Участие в семинарах является бесплатным, однако организаторы обращают внимание на необходимость предварительной регистрации в связи с ограниченным количеством мест.

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