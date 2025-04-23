Пограничной службе Туркменистана передано оборудование для обработки данных и досмотра

Программа по управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) передала Государственной пограничной службе Туркменистана оборудование для обработки данных и досмотра.

Новое оборудование на сумму 9,527.76 евро включает персональные компьютеры, мониторы, серверы, принтеры и ноутбук, сообщается на сайте БОМКА10.

Церемония передачи состоялась 19 апреля.

Современная техника предназначена для Департамента пограничного контроля в головном офисе для расширения его возможности по сбору и анализу данных о потоках пассажиров, транспортных средств и грузов. Оборудование поможет в просмотре истории и профилей физических лиц и объектов, что повысит эффективность оценки рисков и принятия оперативных решений.

Кроме того, переданные два комплекта инструментов для досмотра — видеоэндоскопы, телескопические зеркала и воздуходувки — будут использоваться для обучения сотрудников пограничных служб досмотру транспортных средств, грузовиков и контейнеров.