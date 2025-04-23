Молодёжь водит аккуратнее старшего поколения, показало исследование

Согласно данным российского Страхового дома ВСК за первый квартал 2025 года, представители поколения Z демонстрируют более безопасное вождение по сравнению со своими родителями. На долю молодых водителей приходится всего 15% дорожно-транспортных происшествий, сообщает auto.ru.

Наиболее рискованной возрастной категорией признаны водители 30-40 лет, ответственные за 29% страховых случаев по ОСАГО. В то же время зумеры заслужили статус самых осторожных автовладельцев России.

Статистика по гендерному признаку показывает, что мужчины становятся виновниками аварий значительно чаще — 83% против 17% у женщин. При этом отмечается негативная динамика среди женщин-водителей: их доля в ДТП выросла на 4 процентных пункта по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Среди марок автомобилей лидером по участию в происшествиях стал ВАЗ с показателем 16%. За ним следуют Toyota (8,3%), Hyundai (6,1%) и ГАЗ (6%). Парадоксально, но владельцы LADA оказались наименее частыми виновниками аварий, хотя среди конкретных моделей наибольшее количество инцидентов произошло с LADA Granta (4%) и Hyundai Solaris (2,6%).

В российской статистике 2025 года также отмечается рост происшествий с участием такси, каршеринга и автомобилей служб доставки — до 20% по сравнению с 18% за аналогичный период прошлого года. Китайские автомобили стали участвовать в ДТП почти вдвое чаще — 7% против 4% годом ранее.