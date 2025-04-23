МакГрегор: Постоянный нейтралитет Туркменистана способствует достижению целей ОБСЕ

Постоянный нейтралитет Туркменистана вносит значительный вклад в укрепление мира и доверия как в регионе, так и за его пределами. Об этом заявил глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Джон МакГрегор, выступая на форуме «ОБСЕ – 50 лет обязательств по всесторонней безопасности во имя мира и доверия», прошедшем 22 апреля в гостинице «Йылдыз» в Ашхабаде.

Форум был приурочен к 50-летию подписания Хельсинкского Заключительного акта, положившего начало Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также к Международному году мира и доверия, объявленному по инициативе Туркменистана. В ходе выступления посол МакГрегор подчеркнул, что политика постоянного нейтралитета, закреплённая в Конституции Туркменистана и подтверждённая недавней резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 марта 2025 года, органично сочетается с ключевыми принципами ОБСЕ.

«Туркменистан демонстрирует лидерство в институционализации позитивного нейтралитета, который напрямую способствует целям ОБСЕ: диалогу, укреплению доверия, предотвращению конфликтов и установлению прочного мира», — отметил МакГрегор.

По словам дипломата, в условиях продолжающихся конфликтов в регионе важность таких подходов возрастает. Он выразил благодарность правительству Туркменистана и Министерству иностранных дел за активное участие в продвижении ценностей ОБСЕ и поддержке совместных проектов, направленных на развитие правосудия, укрепление верховенства закона и повышение безопасности.

Особое внимание в выступлении было уделено историческому значению Хельсинкского Заключительного акта 1975 года, провозгласившего десять основополагающих принципов, таких как нерушимость границ, отказ от применения силы, уважение прав человека и суверенное равенство государств.

В форуме приняли приняли участие: Заместитель министра иностранных дел Туркменистана г-жа М.Бяшимова, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Финляндии г-жа Элина Валтонен (видеообращение), Директор Центра по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ г-жа Кейт Фирон (видеообращение), Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Австрии, Постоянный представитель Туркменистана в ОБСЕ Хемра Аманназаров (онлайн), а также представители Меджлиса Туркменистана, министерств и ведомств, судебной системы, пограничной службы, аппарата Омбудсмена, Института международных отношений МИД Туркменистана и НПО «Йенме».

Посол завершил выступление призывом продолжать диалог ради будущих поколений, подчеркнув, что ОБСЕ и Туркменистан разделяют общие цели в деле укрепления международного мира и безопасности.