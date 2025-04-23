Капибары заполонили пригород Буэнос-Айреса

В пригороде Буэнос-Айреса разворачивается необычное противостояние — элитный район Нордельта фактически захвачен сотнями капибар. Эти крупнейшие в мире грызуны превратили роскошные участки, теннисные корты и искусственные водоемы в свою территорию, сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на The New York Times.

Хотя капибары выглядят дружелюбно, сосуществование с ними вызывает серьезные проблемы. Жители жалуются на участившиеся дорожно-транспортные происшествия, уничтожение садовых насаждений и даже нападения на домашних собак малых пород.

За последние два года количество капибар в районе утроилось, достигнув примерно тысячи особей. Для контроля численности местные власти начали программу стерилизации, что вызвало бурную реакцию защитников животных.

После активных протестов и сбора 25 тысяч подписей подход к проблеме был пересмотрен — вместо хирургической стерилизации теперь применяются временные инъекции контрацепции, позволяющие в будущем восстановить репродуктивные функции животных.

Ирония ситуации заключается в том, что капибары были здесь задолго до появления людей. Еще 30 лет назад эта территория представляла собой нетронутую природную зону, где капибары сосуществовали с пумами, ягуарами и кайманами. Масштабная застройка конца 1990-х вытеснила хищников, но капибары адаптировались к новым условиям, оказавшись в эпицентре городской жизни.