Издаваемому в Туркменистане научному журналу присвоен международный серийный номер

Научно-методическому электронному журналу «Вопросы филологии», издаваемому ежеквартально в Туркменском национальном институте мировых языков имени Д.Азади, присвоен международный стандартный серийный номер ISSN 3079-9449, позволяющий официально идентифицировать журнал в международной системе периодических изданий как в бумажной, так и электронной форме.

Присвоение международного стандартного номера свидетельствует о высоком внимании, уделяемом в Туркменистане реформированию системы науки и образования, а также выведению её на уровень международных стандартов, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Журнал издается на туркменском, английском и русском языках. Публикации журнала отличаются высоким научным уровнем. Глубокий и всесторонний анализ актуальных вопросов филологии и языкознания, профессионализм авторов способствовали тому, что журнал «Вопросы филологии» в короткие сроки получил признание не только в Туркменистане, но и за его пределами, став важной площадкой для научного диалога.

Напомним, что первый номер журнала вышел в сентябре прошлого года.