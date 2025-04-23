В Туркменистане активно осуществляются меры по сокращению выбросов метана

В Туркменистане большое внимание уделяется обеспечению экологического благополучия, включая переход к «зелёной» энергетике.

Как сообщает ТДХ, в числе масштабных работ в этом направлении активно осуществляются меры по сокращению выбросов метана в окружающую среду.

Так, за последние два года совместно с международными партнёрами на ряде производственных объектов нефтегазового комплекса осуществ­лены масштабные научно-исследовательские и идентификационные работы по выявлению источников и масштабов выбросов метана и попутного газа, подготовлены соответствующие отчёты. По их результатам начаты ремонтные и профилактические работы на производственных объектах, а также предприняты шаги по приобретению современного оборудования и технологий, применяемых в международной практике нефтегазовой отрасли для выявления источников выбросов метанового газа.

Готовятся проекты по снижению выбросов метана за счёт модернизации объектов нефтегазового ­комплекса, планируется привлечение опытных международных инжиниринговых компаний для проведения работ в этом направлении.

Туркменистан добился больших успехов по сокращению выбросов газа из технологического открытого газового горящего кратера, образовавшегося в 70-х годах прошлого века на газовом месторождении Чалджулба Зягли-Дервезинского газопромыслового комплекса, расположенного в Центральных Каракумах. Для снижения эксгаляции из кратера вблизи него были пробурены эксплуатационные скважины, из которых получены большие объёмы притоков чистого газа, в результате чего объём выделения газа из кратера сократился вдвое.

Благодаря этому к концу 2024 года выбросы метана в стране сократились на 11%, что значительно превышает установленный планом уровень.

На системной основе в стране успешно осуществляется переход к внедрению и использованию современных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий в таких отраслях, как нефтегазовый и энергетический комплексы, в сферах транспорта и связи, сельском хозяйстве и промышленности.

Туркменистан также придаёт большое значение развитию тесного сотрудничества с Международной обсерваторией по выбросам метана (IMEO). Ведётся работа по обес­печению широкого участия страны в Системе оповещения и принятия мер по выбросам метана (MARS) – цифровой платформе, созданной в рамках Программы ООН по окружающей среде.

Напомним, что в своём историческом выступлении на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP-28) в Дубае Президент Сердар Бердымухамедов официально заявил о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству.

В целях практической реализации задач, вытекающих из присоединения Туркменистана к этой международной инициативе, разработаны План на 2024–2030 годы, направленный на достижение целей, обозначенных в Глобальном метановом обязательстве, и Дорожная карта по активизации международного сотрудничества Туркменистана на 2025–2026 годы.