В Туркменистане активно осуществляются меры по сокращению выбросов метана
В Туркменистане большое внимание уделяется обеспечению экологического благополучия, включая переход к «зелёной» энергетике.
Как сообщает ТДХ, в числе масштабных работ в этом направлении активно осуществляются меры по сокращению выбросов метана в окружающую среду.
Так, за последние два года совместно с международными партнёрами на ряде производственных объектов нефтегазового комплекса осуществлены масштабные научно-исследовательские и идентификационные работы по выявлению источников и масштабов выбросов метана и попутного газа, подготовлены соответствующие отчёты. По их результатам начаты ремонтные и профилактические работы на производственных объектах, а также предприняты шаги по приобретению современного оборудования и технологий, применяемых в международной практике нефтегазовой отрасли для выявления источников выбросов метанового газа.
Готовятся проекты по снижению выбросов метана за счёт модернизации объектов нефтегазового комплекса, планируется привлечение опытных международных инжиниринговых компаний для проведения работ в этом направлении.
Туркменистан добился больших успехов по сокращению выбросов газа из технологического открытого газового горящего кратера, образовавшегося в 70-х годах прошлого века на газовом месторождении Чалджулба Зягли-Дервезинского газопромыслового комплекса, расположенного в Центральных Каракумах. Для снижения эксгаляции из кратера вблизи него были пробурены эксплуатационные скважины, из которых получены большие объёмы притоков чистого газа, в результате чего объём выделения газа из кратера сократился вдвое.
Благодаря этому к концу 2024 года выбросы метана в стране сократились на 11%, что значительно превышает установленный планом уровень.
На системной основе в стране успешно осуществляется переход к внедрению и использованию современных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий в таких отраслях, как нефтегазовый и энергетический комплексы, в сферах транспорта и связи, сельском хозяйстве и промышленности.
Туркменистан также придаёт большое значение развитию тесного сотрудничества с Международной обсерваторией по выбросам метана (IMEO). Ведётся работа по обеспечению широкого участия страны в Системе оповещения и принятия мер по выбросам метана (MARS) – цифровой платформе, созданной в рамках Программы ООН по окружающей среде.
Напомним, что в своём историческом выступлении на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP-28) в Дубае Президент Сердар Бердымухамедов официально заявил о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству.
В целях практической реализации задач, вытекающих из присоединения Туркменистана к этой международной инициативе, разработаны План на 2024–2030 годы, направленный на достижение целей, обозначенных в Глобальном метановом обязательстве, и Дорожная карта по активизации международного сотрудничества Туркменистана на 2025–2026 годы.