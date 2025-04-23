В Дашогузе налаживают раздельный сбор бытовых отходов

В наиболее оживленных местах города Дашогуза возле автобусных остановок установили урны для раздельного сбора мусора, что важно для эффективной и экологически ответственной утилизации.

Контейнеры имеют отдельные секции для сбора использованной металлической, стеклянной и пластиковой тары или иных малогабаритных предметов, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Раздельный сбор позволяет сортировать бытовой мусор, отделяя годные для переработки отходы, что помогает предотвратить загрязнение городской среды.

По мнению специалистов, система раздельного сбора мусора позволяет также минимизировать количество городских свалок и снизить количество вредных выбросов в атмосферу, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Туркменистане активно осуществляются меры по сокращению выбросов метана.