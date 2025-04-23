В Ашхабаде прошла конференция к 100-летию визита музыковеда Виктора Успенского в Туркменистан

В Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой состоялась научно-практическая конференция «Значение путешествий музыканта в изучении туркменской культуры», посвященная 100-летию научного визита известного музыковеда В.А. Успенского в Туркменистан. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Виктор Александрович Успенский один из первых ученых, кто начал изучать туркменскую народную музыку. В 1925–1929 годах он провел в Туркменистане три фольклорные экспедиции, итогом которых стала запись более 350 народных песен и мелодий.

В конференции приняли участие преподаватели и студенты консерватории, а также ряда других учебных заведений. Среди них преподаватель Туркменского государственного института культуры, кандидат искусствоведения Сахрагуль Джанмаммедова, заведующая кафедрой «Туркменская литература» Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади Айгуль Гурбанова, заведующая кафедрой «Русский язык» того же вуза Джерен Иламанова, старший преподаватель государственной академии художеств Туркменистана Мая Утомышева и другие.

В ходе конференции участники представили интересную информацию о проделанной работе по изучению туркменской культуры и искусства на научном уровне, а также о результатах научных исследований в этой области великого музыковеда В. Успенского.

Особое впечатление на участников произвели выступления доцента кафедры народные музыкальные инструменты, кандидата искусствоведения М.Гапурова на тему «В.Успенский и туркменский музыкальный фольклор»; заведующей кафедрой история музыки Б.Якубовой на тему «О песнях, созданных на стихи Молланепеса в сборнике туркменской музыки В.Успенского и В.Беляева»; старшего преподавателя той же кафедры Р.Мухаммедова на тему «Научные взгляды В.Успенского на музыкальное искусство Мерва».

Содержательностью отличались доклады о творчестве иностранцев, в разное время посещавших Туркменистан с целью научного изучения.