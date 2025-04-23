Ашхабад тепло встретил участников Международной олимпиады по математике среди школьников

С 21 по 26 апреля в Ашхабаде проходит II Международная математическая олимпиада среди школьников.

Прибывшие в туркменскую столицу зарубежные делегации были тепло встречены представителями Министерства образования Туркменистана.

Для ознакомления зарубежных участников олимпиады с древними традициями туркменского народа, Ашхабадом, новыми достижениями страны в области науки и образования был проведен целый ряд культурных мероприятий, сообщается на сайте министерства.