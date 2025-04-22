Эксперт ЮНИСЕФ Олена Старетц провела в Ашхабаде инфосессии для широкой общественности

С 14 по 19 апреля в Туркменистане побывала с визитом международный эксперт ЮНИСЕФ, профессор Олена Старетц. Цель визита — укрепление потенциала служб здравоохранения и внедрение международных протоколов и стандартов в области охраны здоровья детей, а также расширение вовлечения сообщества, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Программа пребывания эксперта включала обучение тренеров для создания сети квалифицированных национальных специалистов. Особое внимание было уделено клиническим рекомендациям по оценке, классификации и лечению детских болезней, а также уходу за младенцами, питанию, иммунизации и поддержке развития.

Также в здании ООН, коворкинг-центре Telwas и Lavka-Readit профессор провела мероприятия по информированию общественности под названием «Здоровье наших детей». Сессии собрали около 100 участников и затем, распространившись через соцсети, вызвали широкий резонанс в обсуждении таких тем, как распознавание признаков опасности, своевременное обращение за помощью и эффективный уход за детьми на дому.

«Мне очень понравилась сессия, и я узнала, как лучше ухаживать за своим ребенком, когда у него температура или кашель. Это придало мне уверенности, что я знаю, что делать дома и когда обращаться к врачу», — сказала Мерджен, мать двоих детей, которая участвовала в сессии.

С учетом востребованности данных тем ЮНИСЕФ объявляет о двух предстоящих информационных сессиях, которые пройдут 30 апреля в коворкинг центре Telwas и 1 мая в Readit-Lavka. Сессии проведет тренер ЮНИСЕФ по раннему развитию детей. Посетив сессии, участники смогут задать вопросы о здоровье, питании и развитии детей на туркменском языке.